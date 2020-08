Ufficiale: Spal, ecco lo staff di Marino (Di venerdì 21 agosto 2020) La Spal ha reso noto lo staff che collaborerà con il neo tecnico Pasquale Marino. Questi i nomi: Allenatore: Pasquale Marino Vice Allenatore: Massimo Mezzini Collaboratori Tecnici: Mauro Carretta, Fabrizio Franceschetti Preparatore dei Portieri: Cristiano Scalabrelli Preparatori Atletici: Giovanni Petralia, Mauro Franzetti Recupero Infortunati: Carlo Voltolini Foto: sito Ufficiale Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Lazio: fatta per #Fares ?? Altro colpo dei biancocelesti. Raggiunto l'accordo con la #Spal pe… - zazoomblog : Ufficiale: Cannistrà dalla SPAL in prestito alla Cavese - #Ufficiale: #Cannistrà #dalla - zazoomblog : Ufficiale: Cannistrà dalla SPAL in prestito alla Cavese - #Ufficiale: #Cannistrà #dalla - TUTTOB1 : UFFICIALE - Spal, prolungamento contrattuale per Floccari - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ??? #Calciomercato - ?? #UFFICIALE, Sergio #Floccari rinnova con la #SPAL?? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Spal UFFICIALE: SPAL, comunicato lo staff del neo tecnico Pasquale Marino TUTTO mercato WEB Calciomercato Serie A: il punto della situazione sulle trattative

Milan in chiusura per Aurier, Lazio ai dettagli per Feres. Milik chiede 5 milioni alla Roma mentre la Juventus punta forte su Dzeko. MILANO – Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo settembre ...

I numeri dicono che almeno una retrocessa dalla serie A risale subito

Il campionato di serie B 2019/2020 si è concluso dopo 364 interminabili giorni e questo significa che la caccia alla tre promozioni in serie A può ufficialmente ripartire da capo con nuove protagonist ...

Milan in chiusura per Aurier, Lazio ai dettagli per Feres. Milik chiede 5 milioni alla Roma mentre la Juventus punta forte su Dzeko. MILANO – Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo settembre ...Il campionato di serie B 2019/2020 si è concluso dopo 364 interminabili giorni e questo significa che la caccia alla tre promozioni in serie A può ufficialmente ripartire da capo con nuove protagonist ...