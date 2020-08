Torvaianica, schiusa delle uova di tartaruga: ecco gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 21 agosto 2020) Il nido della tartaruga Caretta Caretta, nei pressi dello stabilimento balneare Bora Bora – come rende noto il Comune di Pomezia – ‘sta insegnando a tutti come la natura abbia i suoi tempi a dispetto dei calcoli umani’. Le temperature del nido sono buone, ma non altissime. Leggi anche: schiusa delle uova di tartaruga a Torvaianica: segui la diretta streaming per non perderti l’evento (VIDEO) L’area in cui sono state deposte le uova è presidiata h24 dagli operatori di TartaLazio. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

