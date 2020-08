The Flash, Ben Affleck e Michael Keaton interpreteranno Batman (Di venerdì 21 agosto 2020) In The Flash, il nuovo film tratto dai fumetti DC Comics, appariranno due diverse varianti di Batman. I fan del Cavaliere Oscuro potranno riscoprire Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dell’eroe mascherato di Gotham City. Andy Muschietti, che ha diretto La Madre, It e It – Capitolo Due, è stato scelto da Warner Bros. per portare Flash sul grande schermo. Il cineasta, durante un’intervista, ha dichiarato che il Batman di Affleck presenta una forte dicotomia: un aspetto imponente e una certa vulnerabilità. Il Batman di Ben Affleck.Non si tratterà di un semplice cameo: Ben Affleck avrà un ruolo importante nel film. Barry – la vera ... Leggi su optimagazine

