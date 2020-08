Smart working per sempre, molte aziende lo vogliono (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel centro nevralgico della finanza inglese non si muove una foglia. Molti uffici sono chiusi, di conseguenza anche negozi e ristoranti. I lavoratori inglesi in Smart working sono ancora restii a ricominciare la vecchia working life, molto di più rispetto ai colleghi europei. Secondo una ricerca di Morgan Stanley, infatti, solo il 34% degli impiegati sta tornando a fare il pendolare, ben al di sotto delle controparti europee. In Francia è rientrato l’83% del personale d’ufficio, mentre in Spagna, Italia e Germania sta rientrando circa il 75%. Prima o poi si tornerà alla normalità e gli uffici della City torneranno a riempirsi. Tutti tranne quelli della società di consulenza finanziaria Schroders. Smart working forever I cinquemila dipendenti ... Leggi su gqitalia

