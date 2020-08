Sardegna isola di untori? Botta e risposta tra Solinas e D’Amato (Di venerdì 21 agosto 2020) Botta e risposta tra il presidente della Giunta sarda e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio sull’aumento dei contagi nell’isola che potrebbero innescare una nuova “bomba virale”. Ieri in Sardegna sono stati registrati 37 nuovi positivi, lo stesso dato del 21 marzo, in pieno lockdown. Per mesi è stata una delle regioni italiane meno … L'articolo Sardegna isola di untori? Botta e risposta tra Solinas e D’Amato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : Stesso identico numero di positivi per il resort sull'isola di Santo Stefano e qui ?? Secondo voi di cosa parlano tu… - LegaSalvini : ?? SARDEGNA, #ZOFFILI: 'L'ISOLA RESTA SICURA PER IL TURISMO. I CONTAGI SONO COLPA DI CONTE, SOLINAS AVEVA RAGIONE'… - lorepregliasco : Sono al Giglio. Bella isola e panorami magnifici, ma troppi, troppi stabilimenti! Occupare il 90% delle spiagge co… - FulviaFrongia : RT @eugenio_zoffili: ?? SARDEGNA, ZOFFILI (Lega): “ISOLA RESTA SICURA PER TURISMO. CONTAGI COLPA DI CONTE, SOLINAS AVEVA RAGIONE” ?? Leggi… - infoitinterno : Covid, Solinas: «La Sardegna non è un'isola di untori. Contagi colpa del governo» -