Pressioni su pm, ex procuratore Taranto torna libero: arresto revocato (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo tre mesi agli arresti domiciliari è tornato in libertà l'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, arrestato il 19 maggio con altre quattro persone con l'accusa di aver fatto ...

Dopo tre mesi agli arresti domiciliari è tornato in libertà l'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, arrestato il 19 maggio con altre quattro persone con l'accusa di aver fatto pressioni su u ...

Procura chiede giudizio immediato per ex procuratore Taranto Capristo

La Procura di Potenza ha chiesto il giudizio immediato con l'accusa di tentata concussione per l'ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo, arrestato il 19 maggio in un'inchiesta in cui è co ...

Dopo tre mesi agli arresti domiciliari è tornato in libertà l'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, arrestato il 19 maggio con altre quattro persone con l'accusa di aver fatto pressioni su u ...

Procura chiede giudizio immediato per ex procuratore Taranto Capristo

La Procura di Potenza ha chiesto il giudizio immediato con l'accusa di tentata concussione per l'ex procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo, arrestato il 19 maggio in un'inchiesta in cui è co ...