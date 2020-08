Polpette di Platessa e Semi di Sesamo: la ricetta sfiziosa e dietetica! (Di venerdì 21 agosto 2020) Le Polpette di Platessa e Semi di Sesamo sono un secondo piatto sfizioso, croccante fuori e morbidissimo dentro. Una ricetta allegra, molto versatile e perfetta in viarie occasioni: come finger food estivo da servire per un aperitivo tra amici, oppure come secondo per i più piccoli di casa. Consigliate anche per chi vuole mantenere la linea. grazie alla cottura al forno, si evita la frittura senza perdere il sapore. Curiose di saperne di più? Allora non perdetevi tutti i procedimenti di seguito! Polpette di Platessa e Semi di Sesamo: la ricetta sfiziosa! Per preparare queste Polpette vi occorreranno: filetti di Platessa, 400 g sale, q.b. prezzemolo ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Polpette Platessa Polpette di Platessa e Semi di Sesamo: la ricetta sfiziosa e dietetica! NonSoloRiciclo