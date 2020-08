“No amore, no!”. Schianto mortale, Christian muore tra le braccia del papà: aveva 6 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Un terribile incidente nella mattinata di ieri 20 agosto a Senigallia ha stroncato la vita di Christian, sei anni appena. Erano da poco passate le 8 quando la Fiat 500 nera di Giacomo Durazzi, 35 anni, è finita contro un camion adibito alla raccolta di rifiuti ingombranti, mentre transitava sulla provinciale 19 in località Cesano. Christian viaggiava sul sedile del passeggero, lo aspettava la colazione da Alessandro, al Bar Azzurro di Cesanella, quartiere dove il papà lavora in un’officina con annessa concessionaria. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, coordinata dal Comandante Francesco Cipriano, per i rilievi. Il camion era fermo dopo la curva, stava recuperando i rifiuti ingombranti che vengono ritirati su prenotazione. Dietro la Fiat ... Leggi su caffeinamagazine

ramirezgvrcia : ho in mente di fare una cosa per una persona ma sento già la voce di dmitrij nell’orecchio che fa “no amore lascia… - artbymars : @smoakdsqueen NO AMORE PERDONAMI MA STI STRINZI NON SI FANNO MAI I CAZIZ LORO - MatteoTomb : L'ultima volta che andammo in finale avevo 17 anni e mi accingevo a consumare un'estate pazzesca, quella prima dell… - Massimi77767584 : RT @ketta1_bruce: -Scusa amore ma non sento niente !!! -Ancora la scusa che sei entrato in un tunnel??? -No no, ma se te lo spiego non mi c… - seesawcore : @ot7pop no amore asp ssjskskks intendo a quante views -

Ultime Notizie dalla rete : “No amore Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera