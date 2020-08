Mourinho pizzica il Psg: “Fallimento non aver ancora vinto la Champions dopo i grandi investimenti ma ora…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche José Mourinho si appresta ad assistere alla finale di Champions League di domenica sera tra Psg e Bayern Monaco. Il portoghese, che di Coppe e tornei europei se ne intende, ha voluto dire la sua sulla partita ma soprattutto sull'attitudine dei francesi nei tornei internazionali. Parlando a DAZN, lo Special One non ha risparmiato qualche critica ai parigini.Mourinho: "Fallimento che il Psg non abbia mai vinto la Champions"caption id="attachment 1008891" align="alignnone" width="612" Psg (Getty Images)/caption"Penso che sia un fallimento che il Psg non abbia ancora vinto la Champions League. Dovevano vincerla ormai almeno da due stagioni. La società ha fatto grandi investimenti per cinque o sei anni, ... Leggi su itasportpress

