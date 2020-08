Moto GP, Zarco sulla sanzione: “Bisognerebbe avere uomini veri per decidere, ma non ci sono” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Bisognerebbe avere uomini veri per decidere, ma purtroppo non ci sono. Hanno paura e non sanno cosa fare, quindi una volta decidono in un modo e un’altra volta decidono in un altro modo. Se mi sento trattato male? E’ la vita, non c’e’ niente da fare”. Queste le dichiarazioni del francese Johann Zarco in merito alla penalizzazione ricevuta alla FIM. Penalizzazione che lo vedrà costretto a partire dalla pit-lane per il gran premio di Stiria previsto domenica, in seguito al brutto incidente causato domenica scorso sullo stesso circuito. “Con il polso va meglio – ha proseguito Zarco, operato mercoledì allo scafoide, ai microfoni di Sky – ho un po’ di dolore, ma vale la pena provare a tornare in pista, anche per ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : La direzione gara ha deciso di apportare delle modifiche per garantire una maggiore sicurezza alla curva 3, dove do… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - sportface2016 : #MotoGP, #Zarco polemizza: 'Non ci sono uomini veri. Una volta decidono in un modo e un'altra volta in un altro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: ok dei medici, Zarco in pista al gp di Stiria -