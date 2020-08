Margherite da 15 euro: Briatore inaugura una pizzeria a Montecarlo, ma i social lo criticano (Di venerdì 21 agosto 2020) Flavio Briatore è famoso per essere un vulcano di idee. L`ultima in ordine di tempo riguarda `Crazy Pizza`, il marchio con cui ha aperto una serie di ristoranti e ha inaugurato di recente una pizzeria ... Leggi su globalist

La ‘Crazy Pizza’ di Flavio Briatore criticata sui social: “25 euro per una margherita a Porto Cervo”

Crazy Pizza, ma soprattutto crazy prezzi. La catena di pizzerie dell’imprenditore Flavio Briatore è finita al centro delle polemiche per le critiche al menù (in particolare la colonnina di destra). Cr ...

