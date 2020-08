Letizia Ortiz, l’abito bianco e boho è il must-have di fine estate (Di venerdì 21 agosto 2020) Le ultime due settimane di agosto, si sa, sono quelle in cui godere al massimo dell’atmosfera estiva, delle calde giornate a lamentarsi dell’afa – per poi rimpiangerle qualche mese dopo – e ovviamente, degli outfit che solo in questo periodo possono essere sfruttati in tutta la loro freschezza e leggerezza. Tra gli evergreen di stagione non può mancare l’abito in popeline, cotone o lino rigorosamente bianco, con delicati ricami, trasparenze o dettagli in pizzo: un vero e proprio must-have a cui non ha rinunciato nemmeno Letizia Ortiz, che di trend è diventata, negli anni, un’indiscutibile maestra. Leggi su vanityfair

