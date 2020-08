«Le scuole come i lager? Salvini è un gaglioffo troglodita» | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Quell’uscita fuori tempo (e fuori modo) di Matteo Salvini dal palco di Sarzana, in provincia di La Spezia, ha provocato molte reazioni. Il leader della Lega, parlando delle scuole (con i banchi a rotelle), ha scomodato il paragone con i ‘lager’, quei luoghi di morte di un’ideologia politica che ha vessato e devastato il mondo durante la seconda guerra mondiale. Parole al vento che non sono passate inosservate. Giovedì sera, ospite di David Parenzo e Luca Telese a In Onda, anche Lucia Azzolina (soggetto dell’attacco del segretario del Carroccio) ha replicato con veemenza a quell’assurdo e ingiustificato paragone: «Salvini gaglioffo, è un troglodita». LEGGI ANCHE > come ... Leggi su giornalettismo

La7tv : #inonda La dura risposta di David Parenzo a Matteo Salvini: 'È una vergogna, mio nonno è stato in un campo di conce… - davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Dagli studi di #InOnda, Lucia #Azzolina risponde al paragone fatto da #Salvini sulle scuole come i #lager: 'È un #gagli… - PaoloLuraschi : presidential executive order)è in stallo,da diverse settimane repubblicani e democratici stanno discutendo sulle nu… - giornalettismo : Dagli studi di #InOnda, Lucia #Azzolina risponde al paragone fatto da #Salvini sulle scuole come i #lager: 'È un… -