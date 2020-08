La televisione in 4k corre su Tivùsat - (Di venerdì 21 agosto 2020) Lorenza Sebastiani La piattaforma satellitare italiana supera i sei milioni di spettatori I canali in HD e 4K del satellite gratuito superano il terrestre, per la prima volta è possibile trovare più canali in alta definizione sul satellite rispetto alla tv tradizionale. Questo ha un solo significato, il satellite continua a cambiare il modo di fruire della tv. Complice il recente lockdown e la permanenza forzata in casa, si è riscontrato un aumento forte dei consumi e la ricerca di contenuti in alta qualità visiva. Nelle seconde case, poi, si è reso urgente l'utilizzo del satellite, per via della debolezza del segnale. La generalista avrà sempre il suo ruolo nell'offerta di grandi ascolti e grandi eventi, ma l'aumento delle piattaforme sta cambiando le abitudini degli spettatori. La tv in 4k propone il doppio della qualità in alta ... Leggi su ilgiornale

