Ignazio Moser e Anna Safroncik, a cena nel ristorante di Flavio Briatore che decide di svelare tutto ciò che ha visto (Di venerdì 21 agosto 2020) Questa sembra l’estate dei tradimenti e delle coppie che scoppiano. In realtà l’estate è la stagione tipica della nascita di nuovi amori anche quelli che in autunno finiranno e di quelli che dureranno una vita o quasi. Quest’anno a tenere banco è la famiglia Rodriguez che, dopo il “presunto” tradimento di Stefano De Martino ai danni della moglie Belen Rodriguez che pare questa volta abbia messo la parola fine alla storia storia d’amore, è la volta di Cecilia Rodriguez anche lei, a detta del gossip, tradita dal fidanzato, con cui stava progettando il matrimonio e figli, Ignatio Moser. Cecilia a Ignatio si sono lasciati Una coppia che sembrava davvero solida, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non ha retto all’estate e i due si sono lasciati ... Leggi su baritalianews

Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: falso allarme, la crisi è rientrata! - zazoomblog : Cecilia Rodriguez pubblica uno scatto che attira i fan: crisi certa con Ignazio Moser? - #Cecilia #Rodriguez… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez in vetrina Dopo la crisi con Ignazio Moser la nuova vita ? - #Cecilia #Rodriguez #vetrina… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez testa nella credenza e lato B in vista. E il pensiero va a Ignazio Moser - #Cecilia #Rodriguez… - infoitcultura : Ignazio Moser ha già dimenticato Cecilia Rodriguez? L’indiscrezione -