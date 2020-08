Finale di Europa League Inter – Siviglia stasera 21 agosto in tv e in streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Finale di Europa League Inter – Siviglia stasera venerdì 21 agosto su Sky Sport, Now Tv e in chiaro su Tv8 stasera venerdì 21 agosto la Finale di Europa League, in una stagione assurda, funestata dal Covid-19, a tratti impossibile, vedrà in scena l’Inter sfidare il Siviglia una macchina attrezzata per la competizione che tra il 2013 e il 2016 ha vinto tre volte di seguito. Siviglia – Inter è la Finale di Europa League che sarà possibile vedere in chiaro gratis per tutti dalle 21 su Tv8, in streaming ... Leggi su dituttounpop

