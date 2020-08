Emergenza sbarchi e Covid, binomio al collasso (Di venerdì 21 agosto 2020) «Il binomio sbarchi/Covid-19 è ormai al collasso e nessuno ne parla. Ovunque, come poliziotti, assistiamo a casi di positività dei migranti ma a noi servitori dello Stato non vengono assicurate le dovute tutele e prevenzioni. Quei pochi strumenti che ci può mettere a disposizione l'Amministrazione non bastano a evitare il contagio e comunque dobbiamo vigilare senza intervenire laddove vi siano fughe o problemi di sorta. E siamo ancor più preoccupati perché da un paio di giorni qualche collega attualmente impegnato in Sicilia per l'Emergenza sbarchi è risultato positivo ai test Covid-19». Lo scrive in una nota Andrea Cecchini, Segretario Generale Nazionale di Italia Celere. «Al Centro Accoglienza di Monastir in ... Leggi su iltempo

Una guerra interna al Pd e al Movimento 5 stelle, con sindaci dem e grillini contro il governo Conte, che si gioca sui migranti. Prima il sindaco dem di Trapani Giacomo Tranchida poi la sindaca di Aug ...

«Il binomio sbarchi/Covid-19 è ormai al collasso e nessuno ne parla. Ovunque, come poliziotti, assistiamo a casi di positività dei migranti ma a noi servitori dello Stato non vengono assicurate le dov ...

