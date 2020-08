De Luca, tra 15 giorni valuto stop mobilità Regioni (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - "A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : OVERSHOOT DAY Il 22 agosto è il giorno del sovrasfruttamento delle risorse terrestri da parte dell’Umanità [di… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: tra 15 giorni valuto stop mobilità Regioni - irpiniatimes1 : De Luca: “Tra quindici giorni valuteremo lo stop alla mobilità tra regioni” - fanpage : #coronavirus #Napoloi De Luca pronto a prendere drastiche decisioni - Andre_Scala : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Luca: tra 15 giorni valuto stop mobilità Regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Luca tra

La piattaforma internazionale di trading online sponsor della società a partire dal 1° settembre 2020. Luca Percassi: «Una grande soddisfazione poter collaborare con un brand così prestigioso che cont ...Briatore chiude il Billionaire e se la prende col sindaco: "Grillino che non ha mai fatto un c****" Flavio Briatore, imprenditore titolare del celebre locale dei vip Billionaire, non ha preso bene la ...