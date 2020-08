Covid-19, indicazioni Iss in caso di contagi a scuola: alunno con sintomi subito isolato (Di venerdì 21 agosto 2020) Con l’avvicinarsi del rientro a scuola, arrivano le linee guida da seguire durante il nuovo anno scolastico, con l’attenzione puntata su eventuali casi di coronavirus negli istituti. In esse si spiega cosa fare se un alunno presenta i sintomi del Covid-19 e, se necessario, si prevede anche la quarantena per l'intera classe. Le indicazioni sono contenute in un rapporto messo a punto da Iss, Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I FOCOLAI IN ITALIA). Leggi su tg24.sky

Avvenire_Nei : Riapertura delle scuole. Ecco le indicazioni su come gestire casi e focolai di Covid-19 - SkyTG24 : Covid-19, indicazioni Iss in caso di contagi a scuola: alunno con sintomi subito isolato - infoitsalute : Ritorno in classe, basta un singolo caso confermato di Covid-19 per chiudere una scuola. Indicazioni ISS [PDF] - M101_it : Cambia il commercio. Tre fenomeni da conoscere e analizzare e tre indicazioni utili da seguire - giocappellotto : Cambia il commercio. Tre fenomeni da conoscere e analizzare e tre indicazioni utili da seguire -