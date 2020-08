Coronavirus, Iss Casi in aumento, mantenere precauzioni (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - In seguito alla riduzione nel numero di Casi di infezione da Sars-CoV-2 grazie alle misure di lockdown, "l'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad ... Leggi su gazzettadelsud

rtl1025 : ?? I casi di infezione da #coronavirus diagnosticati recentemente sono legati soprattutto ad attività ricreative, ri… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'allarme dell'Iss: oltre mille focolai attivi, 281 sono nuovi | Contagi in tutte le Regioni… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Iss: 'Situazione in progressivo peggioramento, Rt a 0.96' - CrostataraRoma5 : RT @rtl1025: ?? I casi di infezione da #coronavirus diagnosticati recentemente sono legati soprattutto ad attività ricreative, risultano ess… - Notiziedi_it : Coronavirus, Iss “Casi in aumento, mantenere precauzioni” -