Coronavirus, Billionaire: “50 in autoisolamento, aspettano i tamponi” (Di venerdì 21 agosto 2020) BOLOGNA – Sono una cinquantina i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo in autoisolamento perche’ potrebbero essere venuti in contatto con alcuni lavoratori ‘extra’ risultati positivi al Covid-19. Questi ragazzi “collaboravano con altri locali, oltre al nostro, ma ad un certo punto non hanno piu’ collaborato con noi per loro scelta”. Ma “non essendo sicuri a quando risalisse questa cosa (l’eventuale malaugurato contatto con i positivi, ndr) abbiamo preso i nostri 50 dipendenti e li abbiamo messi in autoisolamento, come da procedura, in attesa che facciano il tampone tramite la Asl”. Lo spiega alla Dire la portavoce del Gruppo Billionaire. Leggi su dire

