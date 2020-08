Benevento, tutto pronto per la quarta edizione della BeneBiennale (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella Rocca dei Rettori, dal 23 al 30 agosto, è in programma la IV edizione della BeneBiennale, biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento, presieduta da Maurizio Caso Panza per la direzione artistica di Chiara Massini. La BeneBiennale, che rientra nel Programma nel contesto del Festival “Città Spettacolo”, prevede la partecipazione di oltre settanta artisti provenienti da sette diversi Paesi per la Direzione critica di Maurizio Vitiello. Una Giuria, composta Adriano Andrighetto, Angelo Orsillo, Leonildo Bocchino, Massimiliano Mascolini, sotto la Presidenza di Antonella Nigro, valuterà le opere. Il tema affrontato quest’anno da BeneBiennale è “La ... Leggi su anteprima24

