Bari, durante una lite colpisce con un pugno al volto la figlia: 54enne denunciato per lesioni (Di venerdì 21 agosto 2020) La ragazza di 23 anni ha riportato un trauma cranio-facciale che guarirà in 12 giorni. Secondo la polizia l'uomo era intervenuto per sedare una discussione tra madre e figlia Leggi su repubblica

