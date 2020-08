Barcellona, Koeman chiede tre giocatori chiave: nella lista c’è anche Lautaro Martinez (Di venerdì 21 agosto 2020) Tre giocatori chiave: attacco, centrocampo e difesa. Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barcellona, stila la lista dei desideri in chiave mercato. Cambia il tecnico ma non cambiano gli obiettivi per i blaugrana con Koeman che sposa la linea societaria e punta forte su Lautaro Martinez, a lungo seguito dai catalani. Tutto, però, dipenderà dall’eventuale cessione di Suarez, ora richiesto dall’Ajax, per un’operazione complicata che potrebbe addirittura superare le capacità di spesa del Barça. Per il centrocampo, invece, il nome chiave è quello di Donny van de Beek dell’Ajax mentre per la difesa l’obiettivo numero uno è Eric Garcia del ... Leggi su sportface

