Azzolina “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le scuole riapriranno a settembre senza rinvii nonostante “sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Repubblica la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.“Ho collaborato io stessa con un sindacato della scuola fino al 2017. Non c’è dubbio però che in questo ruolo mi sia trovata di fronte a una resistenza strenua al rinnovamento – aggiunge -. Non è un mistero che i sindacati siano contrari al concorso con prova selettiva: vorrebbero stabilizzare i precari, immissione in ruolo per soli titoli. Ma sa la sorpresa qual è? Per 80 mila posti sono arrivate in totale 570 mila domande. Di queste solo 64mila sono di docenti con almeno 36 mesi di servizio. Le altre 506 mila sono di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - SkyTG24 : Scuola, Azzolina: 'Se studente positivo al Covid, possibile quarantena per la classe' - fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - Chiara58015306 : RT @AlfioKrancic: A In Onda Parenzo scatenato con Salvini perchè ha definito la scuola-covid, ad un 'lager'. Tutti uniti (Azzolina e Teles… - covid1963633449 : siete più preoccupati di non avere responsabilità,che non sia colpa vostra,che dell' istruzione dei vostri figli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “La Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera