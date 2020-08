Azzolina attacca i sindacati: c'è chi sabota la riapertura delle scuole. Ed è bufera (Di venerdì 21 agosto 2020) Le scuole riapriranno dal primo settembre nonostante "sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano". Le parole della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in un'intervista a ... Leggi su tg.la7

fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - Noiconsalvini : Scuole senza banchi nuovi, Azzolina impazzisce e se la prende con Salvini. - Ecatetriformis : RT @fanpage: 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina https://t… - elgaucheros : RT @ilmessaggeroit: Azzolina attacca Salvini: «Da oggi lo chiamerò gaglioffo, è un troglodita» - weevil_forbix : RT @ilmessaggeroit: Azzolina attacca Salvini: «Da oggi lo chiamerò gaglioffo, è un troglodita» -