Avvistato nel centro Sardegna un esemplare di visone americano (Di venerdì 21 agosto 2020) Avvistato nel centro Sardegna. Un escursionista ha chiamato il corpo forestale. Questo mustelide è una specie invasiva e pericolosa per il mantenimento della biodiversità Un visone americano è stato Avvistato in centro Sardegna da un escursionista, che lo ha subito segnalato al 1515. Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Gadoni e Seulo, lungo il corso del Flumendosa. Un evento raro che ha già avuto però un precedente: alcuni anni fa un cittadino ne catturò uno in agro di Sedilo, dopo che l’animale gli aveva ucciso le galline. Il visone americano (neovison vison) è un mammifero carnivoro della famiglia dei mustelidi. Semiacquatico, predilige le aree costiere ... Leggi su limemagazine.eu

UnicaRadio : Lo zifio è tornato in Sardegna: avvistato nel mare del nord LEGGI LA NOTIZIA #altro #ambienteenatura #Caprera… - VaneLeonardi : RT @ansa_ambiente: I ricercatori di @SeameSardinia hanno avvistato un gruppo di 40 #delfini comuni al largo della #Sardegna nord-orientale.… - sardanews : Avvistato nel centro Sardegna un esemplare di visone americano - ansa_ambiente : I ricercatori di @SeameSardinia hanno avvistato un gruppo di 40 #delfini comuni al largo della #Sardegna nord-orien… - C1946d : Avvistato a Torre Del Grifo Armando Pantanelli lunedì nel giorno delle visite mediche pre raduno, per lui chiamata… -