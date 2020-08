Apple e la guerra alle commissioni: gli editori chiedono alla società di pagare meno del 30% su App Store (Di venerdì 21 agosto 2020) Digital Content Next, che rappresenta i membri tra cui i principali giornali come New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Vox Media e molte riviste, stazioni televisive e molto altro ha inviato una lettera al CEO Tim Cook. La lettera richiede una negoziazione in cui Apple deve specificare le condizioni necessarie affinché possano godere degli stessi vantaggi di Amazon Prime.Amazon ha un accordo con Apple per Prime Video attraverso il quale condivide con l'azienda solo il 15% delle entrate derivanti dagli abbonamenti. Di solito, la quota di compartecipazione alle entrate è del 30% per eventuali acquisti in-app effettuati tramite App Store su dispositivi iOS. Apple ha persino consentito ad alcuni servizi di streaming di utilizzare i propri metodi di pagamento all'inizio di ... Leggi su eurogamer

