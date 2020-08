A Lampedusa 1.400 migranti, 40 scappano dall'hotspot. Il sindaco a Conte: "Quanti ne devono arrivare ancora?" (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono circa 1.400 i migranti a Lampedusa, gli ultimi cinque sbarchi dalla mezzanotte in poi. Complessivamente sono 276 i profughi giunti sull’isola nell’arco di 8 ore. Uomini che sono andati ad aggiungersi ai 250 arrivati ieri con 6 imbarcazioni.Fra hotspot e Casa della fraternità - locali della parrocchia gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra - ci sono, quasi 1.500 persone. Ieri circa quaranta, tutti tunisini secondo quanto riporta l’Ansa, sono scappati dall’hotspot. La Prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare nuovi trasferimenti da Lampedusa. Pare ci siano difficoltà nel trovare posti disponibili nelle varie strutture d’accoglienza della penisola.Gli sbarchi della notte sono stati composti da un ... Leggi su huffingtonpost

