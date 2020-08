Ufficiale: Tommaso Arrigoni al Como (Di giovedì 20 agosto 2020) Tommaso Arrigoni è un nuovo giocatore del Como. Lo annuncia il sito Ufficiale del club biancoblù. “Il Como 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo col calciatore Tommaso Arrigoni fino al giugno 2022. Centrocampista classe 1994, è cresciuto calcisticamente nel Cesena, club con il quale ha debuttato ed è stato protagonista anche in serie A. Successivamente ha indossato le maglie di Spal, Lucchese, Lumezzane e, nelle ultime 2 stagioni, quella della Robur Siena. Ha all’attivo oltre 200 presenze nei professionisti”. Tommaso Arrigoni AL Como FINO AL 2022 Centrocampista classe 1994 “Il Club è ambizioso, proprio come me, sono… Pubblicato da ... Leggi su alfredopedulla

