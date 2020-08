Treno fantasma deragliato: sospesi capotreno e macchinista, 'supporto psicologico per loro' (Di giovedì 20 agosto 2020) L'incidente sospesi, per ora in maniera cautelativa. Non torneranno al lavoro nei prossimi giorni il capoTreno e il macchinista del Treno 10776, il convoglio deragliato mercoledì mattina a Carnate, in ... Leggi su milanotoday

infoitinterno : 'Sembrava una bomba': parla l'unico passeggero del treno fantasma deragliato - infoitinterno : Treno fantasma, sospesi macchinista e capotreno: «Non avrebbero dovuto abbandonare il convoglio» - zazoomblog : Treno fantasma è giallo. Parte senza macchinisti e poi deraglia in stazione - #Treno #fantasma #giallo. #Parte… - AttilaAzureRive : RT @FPanunzi: Era lanciato a bomba contro l'ingiustizia - Macchinista e capotreno al bar: il treno parte da solo. Deviato su un muro https:… - ostvest : RT @FPanunzi: Era lanciato a bomba contro l'ingiustizia - Macchinista e capotreno al bar: il treno parte da solo. Deviato su un muro https:… -