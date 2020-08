The Crown, la quarta stagione dal 15 novembre 2020 su Netflix (Video) (Di giovedì 20 agosto 2020) Poche immagini e parole, ma quel che conta per i fan di The Crown è che ora c'è una data di uscita per la quarta stagione: lo ha annunciato Netflix, che ha fatto sapere che i nuovi episodi del drama creato da Peter Morgan saranno disponibili sulla piattaforma dal 15 novembre 2020.Una data a cui è stato affiancato un teaser trailer, appunto, che ci fa intravedere qualche scena della nuova stagione: in primis la Regina Elisabetta II, interpretata anche questa volta da Olivia Colman: è lei l'unico personaggio di cui sentiamo la voce. The Crown finirà con la sesta stagione pubblicato su TVBlog.it 20 agosto 2020 17:33. Leggi su blogo

