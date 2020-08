Stati Uniti ed Europa ai ferri corti sulle sanzioni all’Iran (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli Stati Uniti non hanno trovato alcun appoggio da parte degli Stati europei sulla reimposizione delle sanzioni all’Iran. In sede Onu, con una missiva consegnata personalmente dal segretario di Stato americano Mike Pompeo, Washington ha chiesto nuove sanzioni nei confronti dell’Iran per non aver osservato gli impegni sanciti dall’accordo sul nucleare del 2015. Ma i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito non hanno appoggiato la richiesta statunitensi, dichiarando che «non possono sostenere le azioni degli Usa di chiedere il ripristino delle sanzioni» contro l’Iran, perché «incompatibili con gli sforzi attuali per sostenere l’accordo sul nucleare». Pompeo ha accusato i tre Paesi europei di avere ... Leggi su open.online

RaiNews : Durissimo l'ex presidente degli Stati Uniti: 'Trump è un incapace' #Obama - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - ilpost : Gli Stati Uniti trivelleranno una grande area protetta dell’Alaska - twingilu : RT @6000sardine: Aveva lanciato un crowdfunding per finanziare la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico, #SteveBannon, guru dei so… - tylersvultures : RT @biiebsmile: Incredibile come da bambina volevo andare a vivere negli Stati Uniti ma crescendo mi sono accorta che è un paese terribile -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti a caccia di Ufo: task force al Pentagono dopo ultimi tre avvistamenti Il Messaggero Lego lancia i primi mattoncini in Braille per non vedenti

Lego Foundation e Lego Group hanno annunciato ieri il lancio ufficiale dei Lego Braille Bricks in sette Paesi, tra cui Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. Mentr ...

Dubai, dal petrolio all'insalata

Sono lontani i tempi in cui gli abitanti di Dubai si accontentavano di mangiare qualche dattero e un po' di latte di cammello. Il boom economico e la ricchezza generata dal petrolio hanno trasformato ...

Lego Foundation e Lego Group hanno annunciato ieri il lancio ufficiale dei Lego Braille Bricks in sette Paesi, tra cui Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. Mentr ...Sono lontani i tempi in cui gli abitanti di Dubai si accontentavano di mangiare qualche dattero e un po' di latte di cammello. Il boom economico e la ricchezza generata dal petrolio hanno trasformato ...