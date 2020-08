Spezia, il boato al 90′ e poi scatta la festa in città attesa 114 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Tifosi dello Spezia hanno accolto con un boato pazzesco il triplice fischio dell'arbitro al termine della finale playoff di B con il Frosinone. Poi gioia per la conquista della Serie A. Spezia, il boato al 90′ e poi scatta la festa in città attesa 114 anni ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SCUFFET 7,5: da applausi le sue uscite a ripetizione, ottima la sua parata sul fendente da fuori di Paganini, eccellente la sua deviazione sul diagonale di Maiello, pronto il suo blocco sul tiro ravvi ...

Italiano scuote la rete e il coro diventa boato

La Spezia - È un grido di gioia che era rimasto strozzato. Intrappolato nelle gole, schiacciato dal peso della pandemia che ha messo in secondo piano qualsiasi cosa. E poi ancora esiliato dallo stadio ...

