Proteste in Thailandia: la rivolta dei giovani (Di giovedì 20 agosto 2020) Mentre l'europa e il mondo intero guardano alle Proteste scoppiate in Bielorussia dopo la riconferma del presidente Lukashenko, anche in Thailandia scoppiano le Proteste. Le rivolte contro il regime militare di Bangkok sono iniziate a metà giugno e non si sono mai interrotte. Le Proteste in Thailandia Tutto il mondo guarda alle Proteste che si …

BANGKOK, 20 AGO - Nove attivisti per la democrazia sono stati arrestati nelle ultime 24 ore in Thailandia in relazione a proteste contro il governo tenutesi nell'ultimo mese a Bangkok, che per la prim ...

Bangkok, chiede la riforma della monarchia: arrestato avvocato per i diritti umani

Anon Nampa è una figura di spicco nelle recenti manifestazioni anti-governative. Il movimento democratico vuole anche le dimissioni del governo, la fine della dittatura militare e una nuova Costituzio ...

