Polvere e condensa nella fotocamera di alcuni Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Di giovedì 20 agosto 2020) I primi clienti del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G hanno segnalato problemi alla fotocamera del loro esemplare: come riportato da 'SamMobile', si parla di allineamenti non propriamente perfetti, come anche di condensa ed alcuni granelli di Polvere infiltratisi intorno alle lenti. Un fatto assai strano visto che i prodotti del colosso di Seul, prima di essere immessi sul mercato, sono chiamati a superare rigorosi test di qualità, e che, oltretutto, il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G gode della certificazione IP68, e risulterebbe quindi, almeno sulla carta, a prova di Polvere ed in grado di resistere all'acqua fino ad un metro e mezzo di profondità per 30 ... Leggi su optimagazine

