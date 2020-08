Pamela Barretta non vuole tornare a Uomini e Donne: “Ho incontrato solo bluff…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Pamela Barretta ha ricevuto tantissime delusioni amorose negli ultimi anni e durante l’intervista a Nuovo Tv ha deciso di spiegare quanto Uomini e Donne in parte, l’abbia delusa. La ex dama del parterre femminile del talk show più volte nel corso degli anni è uscita dallo studio con diversi Uomini che, si sono rivelati sbagliati ma soprattutto poco sinceri nei suoi confronti. Negli ultimi mesi, l’amore nato con Enzo Capo ha portato la dama a scoprire lati di lui che non immaginava, arrivando a capire che, lo stesso ex cavaliere non era l’uomo giusto per lei. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Pamela si lascia andare e racconta quello che le sta succedendo all’interno della sua vita. Quali sono state le sue parole? Pamela ... Leggi su giornal

zazoomblog : Pamela Barretta futuro da opinionista Da dama di Uomini e Donne a “investigatrice” - #Pamela #Barretta #futuro… - zazoomblog : Pamela Barretta dimostrazioni concrete Parole al vento per l’ex di Uomini e Donne - #Pamela #Barretta… - GossipItalia3 : UeD Pamela Barretta: il rapporto con Giovanni Villa e la frecciatina a Gemma #gossipitalianews - zazoomblog : Pamela Barretta non vuole più tornare a Uomini e Donne e svela: “Che delusione” (FOTO) - #Pamela #Barretta #vuole… - zazoomblog : Uomini e donne Pamela Barretta rompe il silenzio su Enzo Capo: “mi ha fatto le corna” (FOTO) - #Uomini #donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Barretta Diva senza eguali a bordo piscina, curve 'amplificate' per Pamela Barretta: «La natura è stata generosa» UrbanPost Pamela Barretta futuro da opinionista | Da dama di Uomini e Donne a “investigatrice”

È capitato più volte, nelle scorse edizioni di Uomini e Donne, che dame e cavalieri del trono over si siano presentati nello studio del dating show con l’obiettivo di prendersi gioco dei telespettator ...

Uomini e Donne, Pamela Barretta parla del ritorno in studio e lancia una frecciatina a Gemma Galgani

Pamela Barretta è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama si confida con un noto settimanale, parlando del suo rapporto con il cavaliere Giovanni Villa e ...

È capitato più volte, nelle scorse edizioni di Uomini e Donne, che dame e cavalieri del trono over si siano presentati nello studio del dating show con l’obiettivo di prendersi gioco dei telespettator ...Pamela Barretta è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La dama si confida con un noto settimanale, parlando del suo rapporto con il cavaliere Giovanni Villa e ...