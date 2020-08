Nina Moric attacca di nuovo Fabrizio Corona: “Per lui Carlos una macchina da soldi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Sembrava che stesse andando tutto alla grande tra Nina Moric e Fabrizio Corona, almeno negli ultimi mesi. Prima, durante e dopo il lockdown, i due hanno passato molto tempo insieme, anche in compagnia di Carlos, che nel frattempo è diventato maggiorenne. Il ragazzo ha passato le sue giornate con Fabrizio Corona, tra un allenamento, un pranzo insieme, una partita a basket…E poi è arrivata anche una lunga intervista per la rivista Chi, una cover con una bella famigliola felice. Ma a quanto pare, almeno a giudicare dalle parole di Nina Moric, le cose non stanno proprio come Corona vuole far credere. Nina, che non sta passando le sue vacanze in giro per l’Italia ma è a ... Leggi su ultimenotizieflash

