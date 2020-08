Napoli, Petagna positivo al Covid-19: «Sto bene, spero passi presto» (Di giovedì 20 agosto 2020) Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, ma è asintomatico e in buono stato di salute Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato che Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Attraverso i suoi profili social, l’attaccante neo azzurro ha fatto sapere di star bene. «Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

