Montervino: "Al Napoli non serve rifondare ma capire qual è la dimensione" (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "C'è da fare qualche cessione importante, sono convinto che alla fine avverrà. Leggi su tuttonapoli

Montervino: "Napoli, uno così nasce ogni 100 anni! L'anno più strano dei 16 di ADL"

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, ha commentato l'eliminazione degli azzurri in Champions ai microfoni di Radio Sportiva: "Si parla dell'essere usciti contro la squadra con il giocatore p ...

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, ha commentato l'eliminazione degli azzurri in Champions ai microfoni di Radio Sportiva: "Si parla dell'essere usciti contro la squadra con il giocatore p ...