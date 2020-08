Mercato Juventus, idee chiare sul futuro di Danilo e Cuadrado (Di giovedì 20 agosto 2020) Danilo Juventus – La Juventus cerca di trattenere alcune pedine in vista della prossima stagione. Tra queste ci sono anche Danilo e Cuadrado: entrambi rimarranno a Torino, con i due terzini che quindi resteranno alla Continassa a disposizione di Pirlo. Danilo Juventus: deciso il futuro del brasiliano e di Cuadrado Secondo quanto riferito da Tuttosport il brasiliano resterà in bianconero assieme a Cuadrado. Nessun dubbio della dirigenza in vista della prossima stagione, come sottolinea anche il post su Instagram pubblicato da Danilo che ringrazia anche l’ex tecnico Sarri: Leggi anche: Mercato Juventus, caccia al bomber: tre i possibili ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus: non solo #Jimenez, #PremierLeague chiave per le cessioni. #SportMediaset - Gazzetta_it : #calciomercato #Dzeko? Da #Pjanic a #Szczesny, alla #Juve piace fare la spesa a casa #Roma. Con il sogno #Zaniolo… - Eurosport_IT : La Juventus a Londra per lavorare sul mercato ?????????????? Si tratta per il centravanti dei Wolves Raul Jiménez ma non… - juvesr27 : RT @romeoagresti: #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul mercato. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: scambio di mercato con l'Arsenal, si tratta Virgilio Sport Milan in ritardo sul mercato: non ci sono più alibi, con o senza Ibra

Lunedì riparte anche il Milan e quest'anno non avrà più alibi ma soltanto obblighi, al contrario della stagione scorsa. Giampaolo, infatti, non abita più qui, p ...

Il Lione adesso mette il cartello "vendesi": in vetrina Aouar, Dembélé e forse anche Depay

Neanche il tempo di rassegnarsi a una stagione senza coppe europee, dopo aver sprecato occasioni d'oro prima di farsi travolgere da Gnabry e Lewandowski e venire eliminati dal Bayern, che il d.s. del ...

Lunedì riparte anche il Milan e quest'anno non avrà più alibi ma soltanto obblighi, al contrario della stagione scorsa. Giampaolo, infatti, non abita più qui, p ...Neanche il tempo di rassegnarsi a una stagione senza coppe europee, dopo aver sprecato occasioni d'oro prima di farsi travolgere da Gnabry e Lewandowski e venire eliminati dal Bayern, che il d.s. del ...