La Meloni lancia un sondaggio. Vuole scendere (un’altra volta) in piazza contro il Governo. Alla leader di FdI non è bastato il precedente assembramento (Di giovedì 20 agosto 2020) Duro attacco di Giorgia Meloni ieri al premier Conte. Su Facebook la leader di FdI ha scritto furiosa: “Avevano spergiurato (il Governo, ndr) che la proroga dello stato di emergenza era solo una formalità ‘tecnica’. Poi, grazie a quella proroga, con un semplice atto amministrativo (senza passaggio parlamentare o firma del Presidente della Repubblica) chiudono i locali e introducono nuove limitazioni alle libertà costituzionali”. Ma ora, prosegue Meloni, “creano i presupposti per poter far saltare le elezioni regionali del 20 settembre se i sondaggi dovessero essere sfavorevoli all’accozzaglia Pd-M5S. Niente scherzi da regime autoritario, caro Conte”. Non a caso la Meloni ha immediatamente inviato a tutti i fedelissimi un sondaggio ... Leggi su lanotiziagiornale

