Kanye West vuole creare una versione di «cristiana» di Tik Tok (Di giovedì 20 agosto 2020) Kanye West è tornato a far parlare di se. Questa volta, il rapper, produttore e, a tratti, politico, ha detto di voler lavorare con Tik Tok per creare una versione cristiana, ovvero monitorata da un comitato speciale, della piattaforma social. West ha annunciato la sua nuova idea su Twitter, dicendo di aver avuto una visione dopo aver osservato la figlia giocare sull’app. Ha intitolato la sua nuova idea «Jesus Tok». «Stavo guardando mia figlia usare Tik Tok e , da padre cristiano, sono turbato da alcuni contenuti inappropriati, amo la tecnologia però», ha spiegato Kanye West nel tweet. «Preghiamo per poter collaborare con Tik Tok e create una versione monitorata per i cristiani che ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : #KanyeWest ha chiesto ai suoi followers di pregare per una collaborazione con #TikTok e creare #JesusTok, una versi… - mnlbreakdown : RT @mvvnlightave: Britney Spears non ha nessun controllo sui suoi figli, sui suoi soldi e sulla sua vita da 12 anni. Uno come Kanye West ha… - VanityFairIt : Lei ha fatto ritorno a Los Angeles con i quattro figli, lui sarebbe rimasto in Wyoming. E la candidatura alla presi… - imxsere : RT @mvvnlightave: Britney Spears non ha nessun controllo sui suoi figli, sui suoi soldi e sulla sua vita da 12 anni. Uno come Kanye West ha… - 13lvdk : RT @mvvnlightave: Britney Spears non ha nessun controllo sui suoi figli, sui suoi soldi e sulla sua vita da 12 anni. Uno come Kanye West ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West Cosa sta succedendo tra Kanye West e Kim Kardashian? Vanity Fair Italia Cosa sta succedendo tra Kanye West e Kim Kardashian?

La star dei reality avrebbe acconsentito a vivere separata dal marito. Che, mentre lei ha fatto ritorno a Los Angeles con i quattro figli, sarebbe rimasto in Wyoming. Il rapper vorrebbe correre per la ...

Virgil Abloh supporta i talenti neri con le felpe parlanti e stage a Milano

Crisi o non crisi, la moda è un elemento vivo della società. Aziende e brand intensificano gli sforzi per promuovere i talenti delle comunità nere e rispondere alle critiche sulla sua mancanza di dive ...

La star dei reality avrebbe acconsentito a vivere separata dal marito. Che, mentre lei ha fatto ritorno a Los Angeles con i quattro figli, sarebbe rimasto in Wyoming. Il rapper vorrebbe correre per la ...Crisi o non crisi, la moda è un elemento vivo della società. Aziende e brand intensificano gli sforzi per promuovere i talenti delle comunità nere e rispondere alle critiche sulla sua mancanza di dive ...