Gioele, l’ex carabiniere che ha trovato i resti del piccolo: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. Un dono di Dio” (Di giovedì 20 agosto 2020) Gioele Mondello, l’ex carabiniere Di Bello che ha trovato i resti Giuseppe Di Bello, 55 anni, ex carabiniere di Capo D’Orlando, ha trovato quelli che quasi certamente sono i resti del piccolo Gioele nel suo primo giorno di ricerche. Per trovare il corpo del bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto nei pressi di Caronia, insieme alla mamma Viviana Parisi, la dj trovata morta a qualche centinaio di metri, sono state messe in campo squadre speciali di ricerca con l’ausilio di droni e cani molecolari che hanno cercato il piccolo per 16 giorni. Il carabiniere in congedo, invece, aveva raccolto l’appello di Daniele ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - loureiro1966 : RT @ErmannoKilgore: 55 anni in pensione? - sergimagugliani : RT @ErmannoKilgore: 55 anni in pensione? - Rokketto1 : RT @ErmannoKilgore: 55 anni in pensione? - TerrinoniL : Gioele, l'ex carabiniere: 'L'ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio' - Il Fatto Quotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele l’ex Linea Condivisa lancia la lista di sinistra che sostiene Sansa: «Nomi che rappresentano la società» Il Secolo XIX