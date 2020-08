Gabriel, il presidente del Lille: «Entro domani deciderà se andare al Napoli o all’Arsenal» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha parlato di Gabriel Magalhaes. Il difensore è conteso tra Napoli e Arsenal Gerard Lopez, presidente del Lille, ha confermato che Entro domani Gabriel Magalhaes deciderà se andare al Napoli o all’Arsenal. Queste le sue parole a Talk Sport. «È giusto dire che Napoli e Arsenal solo fortemente interessate a Gabriel. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione. Abbiamo sempre detto ‘guarda, se abbiamo un accordo con due o tre club e gli accordi sono gli stessi, allora non creeremo una gara di offerte’. Non credo di esagerare se dico che la scelta verrà fatta tra oggi e ... Leggi su calcionews24

