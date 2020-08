Dl agosto, Puzio: “Bene gli impegni per il Sud” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDa Antonio Puzio, candidato al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento con Centro Democratico. “Accolgo positivamente la fiscalità agevolata per il costo del lavoro nel meridione contenuta nel Dl agosto, e promossa dal Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, a patto che l’intervento diventi strutturale e si accompagni al finanziamento agli investimenti delle imprese. Si tratta di un passo molto importante, uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali per il periodo ottobre-dicembre 2020, che produrrà risultati in breve termine, e darà respiro finché si produrranno gli effetti degli altri incentivi sugli investimenti. Un’operazione in cui il rilancio del Sud diventa la chiave per la ripartenza, grazie a una serie di misure decisive che puntano ... Leggi su anteprima24

