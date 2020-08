Coronavirus, oggi in Italia 6 morti e 845 nuovi casi positivi: aumento record dal 16 maggio, ma il 94% dei positivi sono asintomatici [DATI] (Di giovedì 20 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 180 guariti e 845 nuovi casi (il dato più alto dal 16 maggio scorso, quando erano stati 875) a fronte di ben 77.442 tamponi effettuati in un solo giorno. oggi è risultato positivo l’1,09% dei test processati, in linea con i DATI dei giorni scorsi. Anche oggi e ci sono stati nuovi casi positivi in tutte le Regioni Italiane: quelle con il più alto numero di nuovi casi sono: Veneto (159), Lombardia ... Leggi su meteoweb.eu

