Coronavirus, contagi ancora in aumento in Italia: 845 positivi, 23 in Sardegna, e sei morti in campo nazionale (Di giovedì 20 agosto 2020) qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/Coronavirus-oggi-bollettino-20-agosto-1.5430875 L'articolo Coronavirus, contagi ancora in aumento in Italia: 845 positivi, 23 in Sardegna, e ... Leggi su sardanews

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - Corriere : Coronavirus, in Spagna tornano numeri spaventosi: 3.715 contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - Notiziedi_it : Coronavirus, nuova impennata di contagi: +845 (ieri +642). Il numero maggiore in Veneto, Lombardia e Lazio. Altri 6… - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'aumento dei contagi mai così alto da fine lockdown #coronavirus -