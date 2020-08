Calciomercato Inter, si chiude per Emerson: Conte avrà la sua freccia mancina (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Inter è pronta a d affondare il colpo per Emerson Palmieri e lo fa sull’onda dell’entusiasmo che ha già portato in squadra Hakimi e del grande colpo con cui infiammerà l’estate 2020. Il laterale del Chelsea è da tempo sui taccuini di Marotta e Ausilio e pare ormai ad un passo dal clamoroso ritorno in … L'articolo Calciomercato Inter, si chiude per Emerson: Conte avrà la sua freccia mancina Leggi su dailynews24

