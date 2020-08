Treno deragliato in Brianza: feriti due macchinisti e un passeggero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, intorno a mezzogiorno un Treno è deragliato a Carnate, in provincia di Monza e Brianza, all’altezza di via Roma. Fortunatamente, il bilancio di quella che poteva essere una tragedia è invece molto lieve: sono rimasti feriti il macchinista, il capoTreno e un passeggero, le uniche tre persone a bordo del convoglio. Nessuno di loro è in gravi condizioni: tutti hanno riportato solo qualche contusione. Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: ciò che si sa è che almeno quattro carrozze si sono rovesciate, invadendo anche la viabilità ordinaria. Leggi anche: 1. Molise, il nuovo ... Leggi su tpi

